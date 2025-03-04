В Сербии депутаты устроили драку в парламенте и зажгли дымовые шашки

Дымовая завеса в сербском парламенте. Серьезную потасовку устроили депутаты оппозиционной партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все началось с борьбы за место у трибуны и закончилось массовой дракой. Оппоненты правящих партий зажгли файеры и дымовые шашки. Спикера законодательного собрания Ану Брнабич облили водой. В результате инцидента три человека экстренно госпитализированы. У одного из депутатов случился инсульт.

Отмечается, что до происшествия депутаты от правящей коалиции предложили принять ряд законов, предоставляющих льготы студентам и молодежи, и только потом признать отставку премьер-министра Милоша Вучевича, что фактически означало бы распад его кабинета.

Оппозиционные парламентарии выступили против этой программы, заявив, что нет смысла принимать законы, которые утверждены правительством, глава которого подал в отставку, что и привело к драке.

В то же время перед зданием парламента собрались протестующие и перекрыли один из главных проспектов Белграда. Напомним, Вучевич заявил о сложении своих полномочий в конце января после массовых демонстраций в связи со смертельным обрушением козырька на вокзале Нови-Сада, в результате чего погибли 15 человек.