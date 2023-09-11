Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования

Важное для внутриполитической жизни России событие – единый день голосования – проведено успешно. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Владимиру Путину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уверенная победа представителей всероссийской политической партии «Единая Россия» на выборах глав субъектов, депутатов законодательных и местных представительных органов государственной власти свидетельствует о широкой поддержке проводимого курса на суверенное развитие страны и консолидацию общества», – подчеркнул Александр Лукашенко. Также Президент высказал убеждение, что народные избранники внесут весомый вклад в дело укрепления межрегионального сотрудничества с Беларусью, будут способствовать реализации масштабных планов по наращиванию стратегического партнерства между Минском и Москвой.