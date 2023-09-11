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Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования

11 сентября 2023 06:54
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Важное для внутриполитической жизни России событие – единый день голосования – проведено успешно. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Владимиру Путину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования-1

«Уверенная победа представителей всероссийской политической партии «Единая Россия» на выборах глав субъектов, депутатов законодательных и местных представительных органов государственной власти свидетельствует о широкой поддержке проводимого курса на суверенное развитие страны и консолидацию общества», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Также Президент высказал убеждение, что народные избранники внесут весомый вклад в дело укрепления межрегионального сотрудничества с Беларусью, будут способствовать реализации масштабных планов по наращиванию стратегического партнерства между Минском и Москвой.

Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования-4

В воскресенье, 10 сентября, в России завершился единый день голосования. С 8 по 10 сентября в 85 регионах проходили выборы глав регионов, депутатов региональных законодательных собраний и местных парламентов региональных центров, довыборы в Госдуму, а также кампании муниципального уровня. Центризбирком планирует огласить предварительные итоги единого дня голосования 11 августа.

# Выборы # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Новости России # Фотофакт

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