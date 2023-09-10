Афтершоки магнитудой 4.5 зафиксировали в Марокко

Новости Марокко. В Марокко зафиксировали афтершоки магнитудой 4.5. Как сообщают сейсмологи, повторные подземные толчки могут происходить в течение ближайших часов и даже дней. На этом фоне местные власти призвали людей не возвращаться в свои дома, все еще велик риск новых обрушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Король Марокко поручил оказать помощь всем, кто лишился крова, поскольку люди ночуют на улице уже почти двое суток. Также в стране продолжаются поисково-спасательные работы. В них задействована армия, вертолеты и беспилотники. Они пытаются добраться до труднодоступных и наиболее пострадавших районов, где здания превращены в щебень и пыль. На этом фоне может возрасти число погибших. По последним данным, жертвами землетрясения стали более двух тысяч человек. Еще примерно столько же получили ранения, среди них и те, кто находится в критическом состоянии.