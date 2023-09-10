Киев остался недоволен словами лидеров стран на саммите G20

Новости о трагедии в Марокко многие мировые лидеры узнали во время саммита G20. Они пообещали оказать помощь королевству, но этот вопрос быстро отошел на второй план, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Дели сосредоточились на решении глобальных мировых вопросов, а вот тема украинского конфликта на этот раз особо не всплывала. Собравшиеся лидеры ведущих мировых экономик ограничились призывом избегать насилия и применения ядерного оружия. Что закономерно вызвало негативную реакцию Киева. Украина не только раскритиковала санкционную политику в отношении России, но и обвинила партнеров в слабоволии. По мнению экспертов, это прямое доказательство разлада внутри коллективного Запада.