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Киев остался недоволен словами лидеров стран на саммите G20

10 сентября 2023 14:17
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Новости о трагедии в Марокко многие мировые лидеры узнали во время саммита G20. Они пообещали оказать помощь королевству, но этот вопрос быстро отошел на второй план, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Киев остался недоволен словами лидеров стран на саммите G20-1

В Нью-Дели сосредоточились на решении глобальных мировых вопросов, а вот тема украинского конфликта на этот раз особо не всплывала. Собравшиеся лидеры ведущих мировых экономик ограничились призывом избегать насилия и применения ядерного оружия. Что закономерно вызвало негативную реакцию Киева. Украина не только раскритиковала санкционную политику в отношении России, но и обвинила партнеров в слабоволии. По мнению экспертов, это прямое доказательство разлада внутри коллективного Запада. 

# Международная политика # Фотофакт

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