В Южной Корее не прекращаются протесты из-за сброса воды с АЭС «Фукусима»

Уже более двух недель демонстранты приходят к посольству Японии в Сеуле и устраивают там акции. А в центре города через каждые 100 метров можно увидеть надписи, осуждающие действия Токио. При этом в правительстве и Южной Кореи, и Японии заверяют, что сброс воды в Тихий океан не представляет угрозы. Однако, по мнению экспертов, уже в скором времени это окажет значительное влияние на экологию.