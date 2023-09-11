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В Южной Корее не прекращаются протесты из-за сброса воды с АЭС «Фукусима»

11 сентября 2023 06:10
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Новости Южной Кореи. В Южной Корее не прекращаются протесты из-за сброса воды с АЭС «Фукусима», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее не прекращаются протесты из-за сброса воды с АЭС «Фукусима»-1

Уже более двух недель демонстранты приходят к посольству Японии в Сеуле и устраивают там акции. А в центре города через каждые 100 метров можно увидеть надписи, осуждающие действия Токио. При этом в правительстве и Южной Кореи, и Японии заверяют, что сброс воды в Тихий океан не представляет угрозы. Однако, по мнению экспертов, уже в скором времени это окажет значительное влияние на экологию.

# Акции протеста # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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