Лукашенко: «Американцы подталкивают Европу идти по антикитайскому пути»

Сегодня Минск и Пекин связывают крупные совместные проекты. Глава государства подчеркнул большую роль китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» как площадки для продвижения на рынки многих стран. Одно из важных преимуществ для КНР в регионе – это логистика, и тут Беларусь играет для Китая главенствующую роль. В связи с этим Александр Лукашенко предложил сопряжение инициативы «Один пояс, Один путь» и новой политики ЕАЭС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конфликты когда-нибудь закончатся. Недопонимание, противоречия уйдут, а интересы народов и государств останутся. Ваш интерес в Беларуси – приходите и работайте по всем направлениям. Запрещенных, закрытых от Китайской Народной Республики тем у нас нет. И это не во вред будет соседям. Мы понимаем, что американцы подталкивают Европу идти по антикитайскому пути. Европа сопротивляется, и правильно. Потому что, если они будут отгораживаться от Китая, не дай бог еще вступят в противоречия с Китаем, а с другой стороны их будет давить Америка – Европа может исчезнуть. Прежде всего Западная Европа. Европейцы это понимают, и у Китая открываются колоссальные возможности в этом направлении. Приходите, работайте. В этом наш интерес, в этом ваш интерес. Поэтому будем сопрягать ваши и наши интересы, ЕврАзЭС путь. Я уверен, что «Один пояс один путь», от него мы, «евразэсовцы», еще многое можем почерпнуть. Потому что «Один пояс, один путь» – это не только движение из Китая в мир. Это и мир будет двигаться в обратном направлении, в Китай.

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