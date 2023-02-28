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Песков рассказал об участии Путина в выборах в 2024 году

28 февраля 2023 07:05
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Пресс-секретарь Путина сообщил, что российский лидер пока не делал объявлений касаемо своей кандидатуры на выборах в 2024 году и поднимать эту тему рано, цитирует Пескова ТАСС. 

Представитель Кремля отметил, что Путину в данный момент не до выборов, есть другие вопросы и предвыборных настроений пока у него нет. Комментируя вопрос об участии российского лидера в выборах, Песков посоветовал набраться терпения, отметив, что они пройдут, несмотря на СВО. Ранее решение о проведении президентской избирательной электоральной кампании в следующем году не было однозначным. Песков заверил, что выборы запланированы: старт электоральному сезону дадут в третьей четверти 2023 года.

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# Выборы в России # Дмитрий Песков # Новости России

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