Песков рассказал об участии Путина в выборах в 2024 году

Пресс-секретарь Путина сообщил, что российский лидер пока не делал объявлений касаемо своей кандидатуры на выборах в 2024 году и поднимать эту тему рано, цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что Путину в данный момент не до выборов, есть другие вопросы и предвыборных настроений пока у него нет. Комментируя вопрос об участии российского лидера в выборах, Песков посоветовал набраться терпения, отметив, что они пройдут, несмотря на СВО. Ранее решение о проведении президентской избирательной электоральной кампании в следующем году не было однозначным. Песков заверил, что выборы запланированы: старт электоральному сезону дадут в третьей четверти 2023 года.