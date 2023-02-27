Политика Брюсселя вызывает страх! В ЕС начинают сомневаться в правильности выбранного курса

Как сообщают британские СМИ, в Евросоюзе испугались последствий поставок оружия Украине. Ведь это может помешать началу мирных переговоров с Россией. Некоторые депутаты усомнились и в Европейском фонде мира. Ведь заявленная миссия организации «поддерживать мир и предотвращать конфликты» идет в разрез с реальностью. Поскольку, по словам Жозепа Борреля, фонд может профинансировать поставку истребителей для киевского режима. Такое заявление удивило даже тех, кто яростно выступал за поддержку Украины. Видимо, здравый смысл покинул еще не всех западных политиков.

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