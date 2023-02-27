На Кубе горят леса – площадь пожаров превысила 1,5 тыс. гектаров

Новости Кубы. На востоке страны продолжают гореть леса. Площадь пожаров уже превышает полторы тысячи гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь постепенно приближается к национальному парку, площадь которого составляет около 8,5 тысячи гектаров. В ликвидации стихийного бедствия задействованы около тысячи пожарных, а также военные самолеты и вертолеты. Специалисты борются с пожаром уже более 10 дней. Однако их работа затруднена из-за сильного ветра и засушливой погоды. Данных о пострадавших пока нет. Примерно 600 местных жителей удалось эвакуировать в безопасные регионы.