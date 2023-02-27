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На Кубе горят леса – площадь пожаров превысила 1,5 тыс. гектаров

27 февраля 2023 20:06
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Новости Кубы. На востоке страны продолжают гореть леса. Площадь пожаров уже превышает полторы тысячи гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Кубе горят леса – площадь пожаров превысила 1,5 тыс. гектаров-1

Огонь постепенно приближается к национальному парку, площадь которого составляет около 8,5 тысячи гектаров. В ликвидации стихийного бедствия задействованы около тысячи пожарных, а также военные самолеты и вертолеты. Специалисты борются с пожаром уже более 10 дней. Однако их работа затруднена из-за сильного ветра и засушливой погоды. Данных о пострадавших пока нет. Примерно 600 местных жителей удалось эвакуировать в безопасные регионы.

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# Пожары # Новости Кубы # Фотофакт

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