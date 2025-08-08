Путин и Трамп проведут личную встречу на следующей неделе – что говорят мировые СМИ?
Раунд решающий или все-таки один из многих? Если верить международным прогнозам, на следующей неделе начнется «большая партия».
Для разрешения украинского конфликта на поле, к счастью, дипломатическое, выходят ключевые фигуры: запланирована встреча президентов России и США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Грядущие переговоры лидеров могут стать значимым шагом на пути к возможному перемирию. Какова вероятность того, что Москве и Белому дому удастся «сойтись» по всем позициям, да еще и учесть интересы Киева – горячо обсуждает мировое сообщество.
Пресса взвешивает каждый шаг, пытаясь предугадать исход предстоящих переговоров: от сближения России и США с фактическим отказом от поддержки Киева до заморозки линии фронта. Как минимум пять версий выдвинули CNN.
Полный мир, по мнению американского телеканала, «крайне маловероятен». The Washington Post в свете готовящейся встречи российского и американского лидеров уже видит «дипломатическую победу Путина», который, по их словам, сумел переломить настрой президента США. Судя по заголовкам, с ними согласны журналисты немецкого Der Spiegel. Они пишут, что Путин продемонстрирует провальную попытку Запада изолировать Россию.
Однако самым резонансным на сегодня стало заявление New York Post со ссылкой на источники в Белом доме о том, что переговоры с Трампом состоятся якобы при условии, что Путин согласится встретиться с Зеленским. Госдеп эту информацию не подтверждает, но европейские лидеры оживились. Им не по душе, что мнения Брюсселя по этому вопросу никто не спросил, но и вести диалог с Москвой они не настроены. А вот премьер Венгрии Виктор Орбан видит в такой встрече полезный для Евросоюза опыт.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
Пусть будет такая встреча. Российско-европейский саммит. Потому что война идет в Европе. Мы должны быть самыми активными, самыми инициативными. Именно это венгры и предложили – европейско-российский саммит. Сейчас такого не происходит, потому что европейцы будут следовать другой логике, совершенно неверной, на мой взгляд.
А пока на Западе пытаются понять, как действовать, в Москве полным ходом идет подготовка к переговорам. Правда, место встречи остается тайной для широкой общественности. Но эксперты строят предположения. Вероятными площадками считают Турцию, ОАЭ или Саудовскую Аравию. В пользу этих версий говорят недавние контакты – визит президента ОАЭ в Москву и телефонный разговор министров иностранных дел России и Турции.