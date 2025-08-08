Путин и Трамп проведут личную встречу на следующей неделе – что говорят мировые СМИ?

Раунд решающий или все-таки один из многих? Если верить международным прогнозам, на следующей неделе начнется «большая партия».

Для разрешения украинского конфликта на поле, к счастью, дипломатическое, выходят ключевые фигуры: запланирована встреча президентов России и США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грядущие переговоры лидеров могут стать значимым шагом на пути к возможному перемирию. Какова вероятность того, что Москве и Белому дому удастся «сойтись» по всем позициям, да еще и учесть интересы Киева – горячо обсуждает мировое сообщество.

Пресса взвешивает каждый шаг, пытаясь предугадать исход предстоящих переговоров: от сближения России и США с фактическим отказом от поддержки Киева до заморозки линии фронта. Как минимум пять версий выдвинули CNN.