Лазуткин: следующая стадия СВО может касаться Молдовы

Андрей Лазуткин, политолог:

Но надо понимать, что, конечно, Запад Румынию будет задействовать и задействует уже против Украины в плане поставок оружия, в плане контроля устья Дуная, в плане портов. А дальше как бы Молдова – это придаток Румынии, если начинается война по этому южному флангу. Повторюсь еще раз: Запорожье, если агрессия какая-то будет в сторону Украины, может быть против Приднестровья, если будет российская операция на Одессу, то это все разморозит весь этот юг и там тогда будет жарко. Поэтому какая-то следующая стадия СВО будет касаться Молдовы.

Но, мы же собирались вчера мириться с Трампом, проводить переговоры какие-то с Зеленским, с Путиным. Вроде как войну уже там почти заканчивали, но, как видим, конца еще не видно. Значит, вопрос Молдовы может рано или поздно встать.

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