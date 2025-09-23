Лазуткин про «Интервидение»: нельзя поставить всю музыку под задачи пропаганды

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим предстоящие парламентские выборы в Молдове, действия НАТО и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Андрей Лазуткин.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим предстоящие парламентские выборы в Молдове, действия НАТО и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Андрей Лазуткин.
Григорий Азаренок, СТВ:
На выходных прошло «Интервидение». Как вам культурное импортозамещение?
Андрей Лазуткин, политолог:
Я думаю, народ пусть скажет, как им эти песни. Понятно, что люди все равно потребляют и западную музыку, и нашу русскую музыку, да и то, что люди в интернете сами находят то, что предлагает реклама. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы вот эти исполнители, которые поют свои песни, они не в песнях, может быть, отражали какой-то патриотизм, но в своих интервью, в своей какой-то жизненной позиции.
Потому что нельзя поставить всю музыку под задачи пропаганды, чтобы мы все пели песни о любви к Родине. Это нигде не работает. Но надо, чтобы исполнитель, который поет о любви, ну, он был при этом наш человек, он не высказывался против власти. И такого мы всегда поддержим. Это вот модель сегодня работы с культурой что у нас, что в России. А все прочие, которые там иноагенты российские, да? Или у нас, которые люди там дернулись против Президента. Конечно, доступа к концертам, к сцене им быть не должно.
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