Лазуткин про «Интервидение»: нельзя поставить всю музыку под задачи пропаганды

Григорий Азаренок, СТВ:

На выходных прошло «Интервидение». Как вам культурное импортозамещение?

Андрей Лазуткин, политолог:

Я думаю, народ пусть скажет, как им эти песни. Понятно, что люди все равно потребляют и западную музыку, и нашу русскую музыку, да и то, что люди в интернете сами находят то, что предлагает реклама. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы вот эти исполнители, которые поют свои песни, они не в песнях, может быть, отражали какой-то патриотизм, но в своих интервью, в своей какой-то жизненной позиции.

Потому что нельзя поставить всю музыку под задачи пропаганды, чтобы мы все пели песни о любви к Родине. Это нигде не работает. Но надо, чтобы исполнитель, который поет о любви, ну, он был при этом наш человек, он не высказывался против власти. И такого мы всегда поддержим. Это вот модель сегодня работы с культурой что у нас, что в России. А все прочие, которые там иноагенты российские, да? Или у нас, которые люди там дернулись против Президента. Конечно, доступа к концертам, к сцене им быть не должно.

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