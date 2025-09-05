Лазуткин об отношениях с США: немножко «подружили», а теперь мир валится в блоковую систему

Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в эфире «Соловьев LIVE».

Андрей Лазуткин, политолог:

То есть вот у них есть в США такой неформальный идеолог Кёртис Ярвин, который предложил концепцию темного просвещения. Что это такое? Хватит учить быдло в школах. Вот есть технологические компании, крупные капиталы, вот они будут принимать решения все, а вот эти вот народные массы надо погрузить обратно в такое средневековье. Они это называют технофашизмом. Это люди, которые через Питера Тиля определяют сегодня какой-то вектор американской идеологии. То есть, с одной стороны, Китай, который говорит о прогрессе, искусственный интеллект, мир без войн, глобальное управление. Мы все будем дружно принимать решения, никого не ущемляя и к общему благу. И есть вот это ваше, значит, неформальное предложение устроить такое темное средневековье с контролем США всех основных технологий в мире. Вопрос: кто из вас на какой стороне? На темной или на светлой? Поэтому все выверты Трампа в идеологии ситуативные, а надо смотреть вглубь: а что там, за ним дальше? Кто за спиной стоит? Это уже не ракеты на Марс. Они вот собирались запускать туда экспедицию, а сегодня уже говорят: «Мы будем строить Золотой купол». Это такая система ПВО, которая против кого будет направлена? Против Китая, но еще и против нас дополнительно.

Мы немножко подружили, а теперь мир снова валится в какую-то блоковую вот эту систему, когда Трамп еще говорил вчера, что ну ладно, может быть, мы там как-нибудь договоримся. А сегодня уже с Китаем они не договорятся. Вот, судя по таким заявлениям. Поэтому следующие полгода что с Индией, что с Китаем будет идти сотрудничество России. Ну а Дональд будет как-то этому мешать.

Читайте также:

Лазуткин: пока мы на саммите в Пекине, западники орут, что они свободные, и строят заборы

Дугин о саммите в Пекине: we've done them! Мы их сделали! Им, Западу, конец

Дугин рассказал о роли Беларуси в многополярном мире