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Туск пригрозил Беларуси «особыми мерами» из-за учений РБ и РФ «Запад-2025»

05 сентября 2025 14:13
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Туск пригрозил Беларуси «особыми мерами» из-за учений РБ и РФ «Запад-2025»-0

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил о возможных мерах против Беларуси в ответ на учения «Запад-2025», которые назвал потенциальной угрозой. По его мнению, НАТО готовит ответные действия на ее территории. Об этом пишет РИА Новости.

Эти учения пройдут в Беларуси с 12 по 16 сентября и будут направлены на проверку обороноспособности Союзного государства. Беларусь сократила масштаб маневров и переместила их с западных границ вглубь страны.

Число участников сократилось почти вдвое, хотя изначально планировалось задействовать более 13 тысяч военнослужащих. Минск оповестил страны-участницы Венского документа об учениях и их параметрах.

Фото: pixabay

# Международная политика # Польша

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