Лазуткин: пока мы на саммите в Пекине, западники орут, что они свободные, и строят заборы

Андрей Лазуткин, политолог:

Пока происходили в Пекине переговоры, встречи, к нам сюда приехала кто? Фон дер Ляйен и Дональд Туск под границу. Что они тут рассказывали? О том, что никаких уступок Путину мы делать не будем. Мы будем, типа, дальше воевать, и здесь вот в Польше будет один большой такой восточный форпост НАТО. Об этом они сказали потом еще и в Литве. Поехали в Литву, на следующую границу. Там под забором то же самое повторили. Поэтому, конечно, пока вот наш глобальный Юг объединяется, они там тоже объединяются. И вокруг кого сегодня? Вот этой Прибалтики, Польши. И, конечно, первую скрипку там играет Еврокомиссия, которая распределяет деньги на все вот это вооружение. Поэтому, с одной стороны, конечно, мы проговорили еще раз, что мы работаем с Китаем, с Россией, что это стратегия наша, что мы, более того, создаем вот эту модель нового глобального управления, где не будет места воинам. А с другой стороны, западники орут о том, что типа, мы такие свободные, поэтому мы строим заборы. Понятно, что, конечно, это такое разделение мира. И в данном случае даже министр внешних дел Польши Сикорский написал по поводу Сийярто, который поехал на парад, в том числе он был в Пекине, о том, что, ну, типа, Петр, ты играешь не за ту команду. То есть, конечно, у поляков горит все. Они нас просто сейчас ненавидят. Ну что сказать. Да, такой сегодня мир. Поэтому вот мы там. И Россия, и Китай, и Индия в одной точке сегодня решают глобальные вопросы. До этого момента стоило дожить. Я думаю, что всё было не зря за последние 30 лет.

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