Трамп намерен переименовать Министерство обороны в Министерство войны

В США зреет план создания более агрессивного образа своей армии. Такая инициатива поступила от Дональда Трампа. За время своего второго президентства глава Белого дома успел сделать много громких заявлений и принять ряд решений, взбудораживших мир. На этот раз Трамп заставил волноваться даже ближайших союзников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент намерен подписать указ, который официально переименует Министерство обороны. Название ведомства станет более грозным – Министерство войны. А его глава будет носить звание военного министра. По логике Трампа, такие перемены не простая формальность, а четкий посыл мировому сообществу – Америка готова не только обороняться, но и вести войну, чтобы обеспечить свои интересы.

К слову, Министерством войны оборонное ведомство США называлось до окончания Второй мировой. Во сколько обойдется подобный ребрендинг, пока не сообщается. Но первые шаги по поиску необходимых средств уже сделаны. Пентагон заявил, что планирует свернуть программы содействия безопасности для стран Восточной Европы. На деле это означает, что США больше не будут финансировать обучение и оснащение военнослужащих этих государств. Таким образом, планируется вернуть в бюджет сотни миллионов долларов.