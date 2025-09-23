Лазуткин – о важности единства внутри правящей группы страны

Григорий Азаренок, СТВ:

Так вот было во всех этих так называемых цветных революциях. Всегда упор идет больше на работу с местной элитой. Да, надо вывести народ на улицы, чтобы ее немножко так, чтобы она фоном была, вот эта улица, чтобы ее немножко попугать. Что вот если вы не пойдете с нами на разговор, не будете сливать своего, значит, лидера, то мы вас вот этой толпе отдадим. Она вас разорвет, денежки ваши заберем. Все будете сидеть в Гааге, там ещё чего-то. Как было? Милошевича слили. Слила местная своя элита. И потом новая власть отдала его в Гаагу.

Андрей Лазуткин, политолог:

Надо понимать, что Президент почему говорит о единстве? Это не только вопрос оценки исторических событий. Плюс-минус, все считают сегодня, что да, хорошо, что Западная Беларусь и Восточная объединились. Тут двух точек зрения быть не может. Но должно быть единство еще в рамках какой-то правящей группы. Не потому, что половина за Запад, за Польшу, за Литву, за американцев, а вторая – за Россию. Не в этом единство. Единство, когда у вас нет между собой противоречий, которыми уже могут воспользоваться нехорошие люди. Поляки, литовцы или кто-то еще. Принести кому-то деньги, против кого-то кого-то настроить, создать раскол. И потом, в ситуации улицы, когда люди выходят, как вы правильно сказали, давить в эту точку раскола. То есть, если конфликта нет, особенно выраженного какого-то, они понимают, к кому подходить.

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