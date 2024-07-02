Шольц дал обещания польским жертвам нацистов вместо репараций

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия окажет поддержку польским гражданам, которые пострадали от оккупации во время Второй мировой войны. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил степень ответственности Германии за страдания польских жителей и пообещал помощь пострадавшим от оккупации. Возможно, Шольц предложит Польше финансовую поддержку, в том числе выделит деньги на реализацию проектов по безопасности и строительство мемориала в Берлине.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск отметил важность возмещения ущерба, причиненного войной. В 1953 году Польша официально отказалась от выплаты репараций, поскольку представила отчет о потерях от германской оккупации и потребовала от Германии компенсации.