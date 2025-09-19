Лазуткин: ключик к Польше – работа с правыми политиками. Нам надо строить там свою политику

Андрей Лазуткин, политолог:

Конечно, с поляками надо искать какой-то подход, но, поскольку в Польше слабая вертикаль власти, она разделена на, скажем так, «писовцев» и сторонников «платформы обывательской», надо сегодня работать с теми, кто проигрывает.

Макиавелли еще об этом писал: если борются две силы, надо, значит, не более сильного поддерживать и с ним работать, а с теми, кто сегодня в оппозиции в Польше. Это не обязательно «Право и справедливость», есть какие-то более мелкие структуры и партии. Но вот они все, к сожалению, националистичны, одинаково националистичны. В Польше нету левых политиков, они все правые. Менее правые, более правые. И если вы будете искать какой-то ключик к Польше, придется работать именно с правыми политиками, для которых нехорошо было бы создавать какой-то раздражитель специально в лице какого-то концлагеря в Березе. Как завтра этот политик будет объяснять, что с Беларусью можно там дружить и работать, а ему скажут, смотрите, они ведут антипольскую пропаганду агрессивно. Понятно, что это такая заготовка на какое-то будущее.

Сегодня появилась информация, что, может быть, поляки откроют границу, причем со ссылкой якобы на какие-то немецкие источники. То есть у вас решения в Польше принимают кто? Немцы, да, получается? И поэтому немцы знают раньше, когда откроется граница, чем ваши СМИ польские, ваши экстремистские СМИ, которые там на подсосе сидят. Брюссель там ведет свою политику, а нам надо вести в Польше свою политику. Желательно, чтобы там было меньше американцев и меньше Брюсселя. Мы не пытаемся там устроить переворот какой-то.

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