Лазуткин: если в России все будет в порядке, будут нормально проходить белорусские выборы

Андрей Лазуткин, политолог:

Опять нам повезло, Григорий, опять все события, начиная от контрнаступа, который провалился, и заканчивая полярным кругом и всем прочим, оно все легло в канву наших удачных белорусских выборов. То есть на внешнем контуре у нас либо происходят какие-то события в России, либо все спокойно, либо с каким-то позитивом. И, конечно, нам было довольно удобно проводить эту избирательную кампанию.

Когда она планировалась год назад обстановка была немного другой. Помните, закладывался контрнаступ, уже было понятно, что пойдут огромные деньги, уже пошла первая техника. Плюс они готовили в России такую широкую диверсионную программу, которая тоже уже начала реализовываться. Плюс они обещали нападение на Белгород, которое тоже происходило, заход добровольческого корпуса туда. Дальше штурмы мясные, которые шли на юге. Тоже непонятно было, чем все это закончится – огромные потери несла украинская армия. Потом это все вылилось параллельно в выступление «Вагнера». И мы уже пережили этот год, и после него, в самом конце года, начинается наша избирательная кампания, которая на фоне такого накала прошла вот очень спокойно.

Поэтому, если в России все будет в порядке, будут нормально проходить белорусские выборы. С ОБСЕ или без них, но эффект будет один и тот же. Если в России будут проблемы, то проблемы будут и у нас. Здесь все хорошо это понимают. Поэтому надеюсь, что президентские выборы в России пройдут точно так же хорошо, четко и слаженно, как наши белорусские. Дальше мы сможем работать уже на благо наших двух государств.

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