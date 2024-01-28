В Стамбуле при стрельбе в церкви погиб человек

По меньшей мере один человек погиб при стрельбе в католической церкви в Стамбуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также несколько человек были ранены. Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы. Нападавшие скрылись с места преступления.
В церкви святой Марии во время воскресной мессы находились около пятидесяти человек. Они и были целью нападавших. На место инцидента незамедлительно прибыли правоохранители. Сейчас проводятся розыскные мероприятия. Обстоятельства инцидента и мотивы преступников выясняются полицией.