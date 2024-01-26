Российская сторона представила результаты экспертизы остатков ракеты, сбившей самолёт

В Москве началась расшифровка бортовых самописцев упавшего под Белгородом самолета. К работе приступили эксперты лаборатории Минобороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Москве началась расшифровка бортовых самописцев упавшего под Белгородом самолета. К работе приступили эксперты лаборатории Минобороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Состояние ящиков оценивается как удовлетворительное. Информация с них будет копироваться постепенно. Для ведомства больше всего важна аудиозапись из кабины пилотов. Тщательной проверке подвергнется последняя часть записи, так как она сможет четко пояснить причину крушения борта.
На этот инцидент быстро отреагировали в мировом сообществе. Украинская сторона обвинила российских военных в провокациях. Позицию Киева поддержали страны Запада. Но на внеочередном заседании Совбеза ООН российская сторона привела результаты экспертизы остатков сбившей самолет ракеты. Эксперты подтвердили, что снаряд был выпущен иностранной установкой.
Дмитрий Полянский, заместитель Постоянного представителя России при ООН:
У нас также вызывает глубокое сожаление, что представители международных организаций в духе самых вопиющих двойных стандартов стыдливо отказываются комментировать произошедшее. Призываем членов Совета безопасности и руководство ООН решительно осудить этот и все другие террористические акты киевской хунты. Молчание в данной ситуации лишь укрепляет уверенность коррумпированного диктаторского режима Зеленского в собственной безнаказанности.
В ООН заявили, что не могут проверить заявления ни одной из сторон. Расследование дела продолжается.