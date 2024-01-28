Венгерские и румынские политики выступили с территориальными претензиями к Украине

Венгерские и румынские политики высказались за отделение из ее состава ряда областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На съезде партии «Наша родина» ее председатель Ласло Тороцкаи выразил желание вернуть Закарпатье в состав Венгрии. В свою очередь румынский сенатор и глава нацсовета альянса за объединение румын Клаудиу Тырзиу высказался за сохранение территориальных претензий Бухареста к Киеву в западных и южных частях Украины.
Клаудиу Тырзиу, член Сената парламента Румынии:
Мы не станем по-настоящему суверенными, пока не восстановим интеграцию румынского государства в его естественных границах. Северная Буковина не может быть забыта, южная Бессарабия, Закарпатье – все, что принадлежало и продолжает принадлежать румынской нации, должно вернуться в границы государства.
Риторика европейских политиков на фоне нарастающих в обществе правых настроений ставит под вопрос хорошие отношения западных стран с Украиной. Постоянные споры, закрытие границ и торговые блокады с соседями приводят к уязвимому состоянию киевские власти, ведь таким образом они теряют не только главных союзников, но и их финансовую помощь.