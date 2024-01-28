Венгерские и румынские политики выступили с территориальными претензиями к Украине

Венгерские и румынские политики высказались за отделение из ее состава ряда областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На съезде партии «Наша родина» ее председатель Ласло Тороцкаи выразил желание вернуть Закарпатье в состав Венгрии. В свою очередь румынский сенатор и глава нацсовета альянса за объединение румын Клаудиу Тырзиу высказался за сохранение территориальных претензий Бухареста к Киеву в западных и южных частях Украины.