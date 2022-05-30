Латыши рискуют замёрзнуть. Цены на отопление выросли до предела

Новости Латвии. Многие жители Латвии уже этой зимой могут оказаться в нищете из-за стремительно растущих цен на отопление. К осени оно подорожает еще как минимум вдвое, а в некоторых городах и того больше. Об этом предупредили в Ассоциации предприятий теплоснабжения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже сейчас жителей Латвии призвали готовиться к предстоящему кризису. Самый ценный совет – немедленно начать экономить, чтобы накопить на оплату значительно потяжелевших счетов. Людей также призывают меньше пользоваться горячей водой и отоплением. Похоже, это единственный путь из кризиса, который нашло правительство Латвии.
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