Прямой эфир

Латыши рискуют замёрзнуть. Цены на отопление выросли до предела

30 мая 2022 16:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. Многие жители Латвии уже этой зимой могут оказаться в нищете из-за стремительно растущих цен на отопление. К осени оно подорожает еще как минимум вдвое, а в некоторых городах и того больше. Об этом предупредили в Ассоциации предприятий теплоснабжения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латыши рискуют замёрзнуть. Цены на отопление выросли до предела-1

Уже сейчас жителей Латвии призвали готовиться к предстоящему кризису. Самый ценный совет – немедленно начать экономить, чтобы накопить на оплату значительно потяжелевших счетов. Людей также призывают меньше пользоваться горячей водой и отоплением. Похоже, это единственный путь из кризиса, который нашло правительство Латвии.

Читайте также:

Чешского запаса продовольствия на случай ЧС хватит лишь на полтора дня

Граждане будут экономить на одежде и обуви. Литва заняла 2 место в ЕС по уровню инфляции

«Когда эта эпопея закончится?» Жители Польши жалуются на высокие цены

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бизнес умирает в Великобритании. Почти у половины предприятий денег осталось только на 3 месяца работы
30 мая 2022 14:07

Бизнес умирает в Великобритании. Почти у половины предприятий денег осталось только на 3 месяца работы

Это первые учения с реальными полётами. НАТО проводит их в Балтии
30 мая 2022 12:36

Это первые учения с реальными полётами. НАТО проводит их в Балтии

Литва – в числе лидеров по инфляции. За год цены выросли на 20%
30 мая 2022 12:33

Литва – в числе лидеров по инфляции. За год цены выросли на 20%