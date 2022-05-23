Граждане будут экономить на одежде и обуви. Литва заняла 2 место в ЕС по уровню инфляции

Только продукты за год подрожали на 22 %. А, например, подсолнечное масло даже более чем на 100 %. Молочные товары – на 50 %. Стала дороже даже соль. Это повышение почувствовали на себе не только малообеспеченные жители, но и так называемый средний класс. Поэтому люди вынуждены считать деньги и тщательно планировать свои траты. По результатам социсследования, литовцы намерены экономить на одежде и обуви и в ближайшие месяцы не будут менять гардероб. Почти все опрошенные отказались тратить деньги на развлечения и путешествия. Из-за роста цен людям все труднее сохранять свои накопления. Финансисты отмечают, что в банках уменьшается количество вкладов и сокращается их сумма.

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