Бизнес умирает в Великобритании. Почти у половины предприятий денег осталось только на 3 месяца работы

Об этом заявил председатель малого бизнеса. На данный момент 40 % предприятий в стране имеют наличные только на три месяца работы. А это примерно два миллиона компаний. А у 200 тысяч серьезные проблемы уже начались. Так как в стране растет инфляция, соответственно, люди меньше покупают. При этом бизнесменам приходится все больше тратить на аренду и электричество.

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