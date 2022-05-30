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Бизнес умирает в Великобритании. Почти у половины предприятий денег осталось только на 3 месяца работы

30 мая 2022 14:07
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Новости Великобритании. В Великобритании начал умирать бизнес. Там из-за рекордного роста цен могут обанкротиться более полумиллиона предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнес умирает в Великобритании. Почти у половины предприятий денег осталось только на 3 месяца работы-1

Об этом заявил председатель малого бизнеса. На данный момент 40 % предприятий в стране имеют наличные только на три месяца работы. А это примерно два миллиона компаний. А у 200 тысяч серьезные проблемы уже начались. Так как в стране растет инфляция, соответственно, люди меньше покупают. При этом бизнесменам приходится все больше тратить на аренду и электричество.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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