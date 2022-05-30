Литва – в числе лидеров по инфляции. За год цены выросли на 20%

Новости Литвы. Инфляция в Литве достигла 25-летнего максимума. Показатель составил 18,5 %. Об этом рассказали в статистическом ведомстве страны. Больше всего подорожали продукты, коммунальные услуги и бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В среднем, цены за год уже выросли примерно на 20 %. И по мнению многих экономистов, это еще не предел. На этом фоне половина жителей Литвы начали уменьшать свои расходы. Такие данные приводит местная компания по исследованию рынка. Люди экономят на электроэнергии, газе и даже отказываются от приемов пищи. Стоит отметить, что сейчас высокая инфляция стала нормой для стран еврозоны. При этом Литва находится в числе лидеров.

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