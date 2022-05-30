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Это первые учения с реальными полётами. НАТО проводит их в Балтии

30 мая 2022 12:36
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В Балтии проходят очередные масштабные учения НАТО. В этот раз в небе. В маневрах будут задействованы ракетные войска противовоздушной обороны Альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первые учения с реальными полётами. НАТО проводит их в Балтии-1

Как заявили в польском генштабе, это первые комплексные учения с реальными полетами авиации. К участию привлечены военные из Франции, Германии, Британии, Италии, Турции и других стран. Сообщается, что учения продлятся до 12 июня.

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# НАТО # Фотофакт

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