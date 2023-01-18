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Литва денонсировала договор о приграничном сотрудничестве с Беларусью

18 января 2023 18:14
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Литва денонсировала договор о приграничном сотрудничестве с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя 16 лет литовское правительство решило разорвать соглашение.

Литва денонсировала договор о приграничном сотрудничестве с Беларусью-1

Инициатива в данном вопросе исходила от Министерства внутренних дел Литвы. В ведомстве уже заявляли, что в нынешней геополитической ситуации реализация договора невозможна. Но, не дождавшись официальной денонсации, правительство Литвы уже давно прекратило финансирование проектов по приграничному сотрудничеству с нашей республикой. Договор между Литвой и Беларусью был подписан в Вильнюсе в 2006 году. Документ определял сферы приграничного сотрудничества. В частности, в области инфраструктуры, культурного наследия, образования, туризма и многих других сферах.

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# Международная политика # Фотофакт

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