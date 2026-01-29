Новости по тегу #Крушение вертолета

Глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди подчеркнула, что трагедию можно было предотвратить.
Четыре человека погибли, трое пострадавших были госпитализированы, двое из них отправлены в ожоговый центр, а один находится в крайне тяжелом состоянии.
По неизвестной причине летательный аппарат потерял высоту и ударился о поверхность водоема. Пострадали два человека, которые были на борту.
Все, по предварительным сведениям, погибли.
Yle: вертолеты упали на аэродроме Эура на западе Финляндии.
Эта трагедия произошла в четверг, выживших нет.
Четыре человека скончались на месте, двое - в больнице.
На борту находились пилот и пятеро туристов. Это была семья из Испании: двое взрослых и трое детей.
Вертолет выполнял учебный полет и рухнул в районе Кечиборлу.
Там по невыясненным пока причинам вертолет рухнул на землю с высоты в несколько сотен метров и загорелся. Все находившиеся на борту, а это мужчина, женщина и ребенок, погибли.
Четыре человека, включая ребёнка, стали жертвами трагического происшествия.
В результате начался сильный пожар, который охватил три квартала, прежде чего его удалось потушить.
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