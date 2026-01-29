Прямой эфир

Новости по тегу #Крушение вертолета

WP: самолет с фигуристами РФ разбился из-за вертолета на маршруте
29 января 2026 14:18

WP: самолет с фигуристами РФ разбился из-за вертолета на маршруте

Погибли 4 человека. В Дагестане упал частный вертолет
07 ноября 2025 15:05

Погибли 4 человека. В Дагестане упал частный вертолет

Во Франции пожарный вертолёт рухнул в озеро при наборе воды
26 августа 2025 06:50

Во Франции пожарный вертолёт рухнул в озеро при наборе воды

На борту было 7 человек. В Индии разбился вертолет с паломниками
15 июня 2025 16:10

На борту было 7 человек. В Индии разбился вертолет с паломниками

В Финляндии столкнулись два вертолёта, есть погибшие
18 мая 2025 10:55

В Финляндии столкнулись два вертолёта, есть погибшие

Топ-менеджер Siemens и его семья погибли при падении вертолета в Гудзон
11 апреля 2025 09:43

Топ-менеджер Siemens и его семья погибли при падении вертолета в Гудзон

Погибли семья с тремя детьми. В Гудзон упал вертолет с Туристами
11 апреля 2025 07:55

Погибли семья с тремя детьми. В Гудзон упал вертолет с Туристами

Шесть человек погибли при крушении вертолёта у города Джерси-Сити
11 апреля 2025 06:06

Шесть человек погибли при крушении вертолёта у города Джерси-Сити

Пять человек погибли. В Турции потерпел крушение военный вертолет
09 декабря 2024 10:28

Пять человек погибли. В Турции потерпел крушение военный вертолет

Три человека погибли при крушении вертолёта в США
04 ноября 2024 07:14

Три человека погибли при крушении вертолёта в США

В США вертолёт врезался в радиовышку, есть погибшие
21 октября 2024 08:04

В США вертолёт врезался в радиовышку, есть погибшие

В США вертолет врезался в радиовышку. Есть погибшие
21 октября 2024 07:57

В США вертолет врезался в радиовышку. Есть погибшие