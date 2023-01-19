«Кто-то же должен отдать долги». Почему Россия не хочет поглощать Украину?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жизнь Джеффа Монсона в России и милосердие режима. В гостях публицист Юрий Терех и российский депутат, боец смешанных единоборств Джефф Монсон. Григорий Азаренок, СТВ:

Должна ли остаться Украина после окончания спецоперации или она вся должна присоединиться к России?