Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жизнь Джеффа Монсона в России и милосердие режима. В гостях публицист Юрий Терех и российский депутат, боец смешанных единоборств Джефф Монсон.
Григорий Азаренок, СТВ:
Должна ли остаться Украина после окончания спецоперации или она вся должна присоединиться к России?
Юрий Терех, публицист:
Должна ли она остаться? Конечно, она останется. Кто-то же должен отдать долги, которые туда сейчас влили. Это международные обязательства, с них так просто не соскочишь. Отдать придется каждую копеечку, которые им дали на все эти ленд-лизы, технику, на все Bayraktar, Javelin – на все, чем у них сейчас детей называют.
Григорий Азаренок:
Да, там анекдотов много. Встретились в 2035 году Байрактар и Джавелина.
Юрий Терех:
Нет! Хаймарс и Байрактар подрались из-за Джавелины. Но тем не менее никто эти деньги не простит и не забудет. Отдавать их придется. Я не думаю, что их Россия хочет отдавать.
Григорий Азаренок:
Я искренне нашим чубатым товарищам скажу, что Россия выплатила последний транш по ленд-лизу за Вторую мировую войну в середине 2000-х годов. И это богатая Россия.
Юрий Терех:
Все выплачивать придется до копеечки. Я не думаю, что Западная Украина нужна кому-то в составе России со всеми традициями бандеровства.
Григорий Азаренок:
Поляки бьют копытом, как нам кажется.
Юрий Терех:
Пускай там и бьют копытом. Зачем к русским это добавлять?
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