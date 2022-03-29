В ДНР идут столкновения за Мариуполь. За сутки из города эвакуировали 629 человек

Вопросы мира 29 марта снова обсуждают Москва и Киев. В эти минуты во дворце Долмабахче в Стамбуле начинаются российско-украинские переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопросы мира 29 марта снова обсуждают Москва и Киев. В эти минуты во дворце Долмабахче в Стамбуле начинаются российско-украинские переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация в зоне конфликта остается сложной. Бои продолжаются на всей линии соприкосновения. ВСУ ведут обстрелы городов и поселков Донбасса, используя ракеты и тяжелое вооружение. Есть погибшие и раненые мирные жители.
В ДНР столкновения идут за Мариуполь. За сутки из города эвакуированы 629 человек, включая 131 ребенка. Многие лишились жилья, не хватает продуктов и воды. Власти ЛНР и ДНР, а также российская армия и МЧС доставляют в пострадавшие районы гуманитарные грузы.
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