Прямой эфир

В ДНР идут столкновения за Мариуполь. За сутки из города эвакуировали 629 человек

29 марта 2022 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вопросы мира 29 марта снова обсуждают Москва и Киев. В эти минуты во дворце Долмабахче в Стамбуле начинаются российско-украинские переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ДНР идут столкновения за Мариуполь. За сутки из города эвакуировали 629 человек-1

Ситуация в зоне конфликта остается сложной. Бои продолжаются на всей линии соприкосновения. ВСУ ведут обстрелы городов и поселков Донбасса, используя ракеты и тяжелое вооружение. Есть погибшие и раненые мирные жители.

В ДНР идут столкновения за Мариуполь. За сутки из города эвакуировали 629 человек-4

В ДНР столкновения идут за Мариуполь. За сутки из города эвакуированы 629 человек, включая 131 ребенка. Многие лишились жилья, не хватает продуктов и воды. Власти ЛНР и ДНР, а также российская армия и МЧС доставляют в пострадавшие районы гуманитарные грузы.

Читайте также:

ФСБ России: украинские военные установили более 400 мин недалеко от черноморских портов

«Выжили, слава богу, живые». Житель Донбасса рассказал о пережитом ужасе

«Доказал свою несостоятельность». Кремль не рассматривает Запад как посредника в решении украинского кризиса

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во дворце Долмабахче в Стамбуле проходят российско-украинские переговоры
29 марта 2022 07:33

Во дворце Долмабахче в Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Резкая вспышка коронавируса в Шанхае. 26 млн человек должны оставаться дома
28 марта 2022 17:27

Резкая вспышка коронавируса в Шанхае. 26 млн человек должны оставаться дома

Окраины Мариуполя перешли под полный контроль ДНР. Бои ведутся в центре города
28 марта 2022 17:17

Окраины Мариуполя перешли под полный контроль ДНР. Бои ведутся в центре города