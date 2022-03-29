В ДНР идут столкновения за Мариуполь. За сутки из города эвакуировали 629 человек

Вопросы мира 29 марта снова обсуждают Москва и Киев. В эти минуты во дворце Долмабахче в Стамбуле начинаются российско-украинские переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.