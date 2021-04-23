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Крематории еле справляются с нагрузкой. Система здравоохранения Индии на грани краха

23 апреля 2021 16:02
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Новости мира. Новые меры принимаются в борьбе с пандемией. В Турции на фоне сложной эпидобстановки начал действовать трехдневный комендантский час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крематории еле справляются с нагрузкой. Система здравоохранения Индии на грани краха-1

С 23 по 25 апреля жители могут выйти из дома лишь в определенный промежуток времени и только в некоторых случаях: за продуктами, к врачу, в аптеку или для того, чтобы выгулять собак.

Крематории еле справляются с нагрузкой. Система здравоохранения Индии на грани краха-4

Сложная ситуация с заболеваемостью наблюдается в Японии, Колумбии и Бразилии.

В Индии между тем очередной антирекорд по числу зараженных. Система здравоохранения страны на грани краха. Больницы переполнены, а для тяжелобольных пациентов не хватает кислорода. Крематории еле справляются с нагрузкой. Умерших вынуждены сжигать на улицах.

Крематории еле справляются с нагрузкой. Система здравоохранения Индии на грани краха-7

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# Коронавирус # Фотофакт

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