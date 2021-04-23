Крематории еле справляются с нагрузкой. Система здравоохранения Индии на грани краха

Новости мира. Новые меры принимаются в борьбе с пандемией. В Турции на фоне сложной эпидобстановки начал действовать трехдневный комендантский час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 23 по 25 апреля жители могут выйти из дома лишь в определенный промежуток времени и только в некоторых случаях: за продуктами, к врачу, в аптеку или для того, чтобы выгулять собак.