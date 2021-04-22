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Обнаружены поддельные версии вакцины Pfizer. Лжепрививки продавали за 1000 долларов

22 апреля 2021 11:58
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Новости мира. В мире обнаружены поддельные версии вакцины Pfizer, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Мексике лжепрививки сделали 80 жителям.

Еврокомиссия намерена подать в суд на AstraZeneca из-за проблем с поставками вакцины

Обнаружены поддельные версии вакцины Pfizer. Лжепрививки продавали за 1000 долларов-1

Одна ампула, в которой на самом деле была дистиллированная вода, стоила около 1000 долларов.

А в Польше использовать фейковую вакцину не успели. В качестве Pfizer там выдавали средство от морщин. Мошенники в обеих странах задержаны.

# Коронавирус # Фотофакт

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