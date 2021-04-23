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Может обернуться катастрофой для человечества. О чём говорят на международном саммите по климату?

23 апреля 2021 15:14
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Мировые лидеры должны принять срочные меры по борьбе с глобальным потеплением. С таким заявлением выступил глава ООН в ходе международного саммита по климату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антониу Гутерриш напомнил, что последнее десятилетие было самым жарким в истории наблюдений.

Может обернуться катастрофой для человечества. О чём говорят на международном саммите по климату?-1

Дальнейший рост средней глобальной температуры может обернуться катастрофой для человечества. Климатический саммит проходит в виртуальном формате уже второй день.

Может обернуться катастрофой для человечества. О чём говорят на международном саммите по климату?-4

Инициатором форума стали США. Лидеры 40 стран с самой развитой экономикой обсуждают вопросы сокращения вредных выбросов в атмосферу, отказа от угольной промышленности, а также поддержки новых технологий. Джо Байден уже заявил о намерении к 2030 году вдвое уменьшить выбросы парниковых газов, а к 2050 свести их к нулю.

# Экология # Антониу Гутерриш # Джо Байден # Фотофакт

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