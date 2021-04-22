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В мире проходит массовая вакцинация от коронавируса. В Дании для входа в общественные здания нужен сертификат о прививке

22 апреля 2021 10:13
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Новости мира. Новые ограничения в борьбе с пандемией. В Эквадоре на фоне сложной эпидобстановки в 16 провинциях страны вводят режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В мире проходит массовая вакцинация от коронавируса. В Дании для входа в общественные здания нужен сертификат о прививке-1

С 23 апреля до 20 мая в регионах будет действовать комендантский час, а также запрет на свободное передвижение жителей в выходные.

В мире проходит массовая вакцинация от коронавируса. В Дании для входа в общественные здания нужен сертификат о прививке-4

В мире продолжается массовая вакцинация населения, многие страны постепенно смягчают карантинные ограничения. Так, в Дании возобновили работу торговые центры, рестораны и кафе. Правда, чтобы попасть внутрь заведений, необходим сертификат о прививке, а вот открытые террасы доступны для всех.

В мире проходит массовая вакцинация от коронавируса. В Дании для входа в общественные здания нужен сертификат о прививке-7

К поэтапной отмене мер готовятся и во Франции. С 3 мая там снимут ограничения на поездки между регионами, а в середине месяца возобновить работу смогут некоторые культурные учреждения. Ресторанам и кафе разрешат принимать посетителей на террасах.

# Коронавирус # Фотофакт

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