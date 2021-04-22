В мире проходит массовая вакцинация от коронавируса. В Дании для входа в общественные здания нужен сертификат о прививке

Новости мира. Новые ограничения в борьбе с пандемией. В Эквадоре на фоне сложной эпидобстановки в 16 провинциях страны вводят режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 23 апреля до 20 мая в регионах будет действовать комендантский час, а также запрет на свободное передвижение жителей в выходные.

В мире продолжается массовая вакцинация населения, многие страны постепенно смягчают карантинные ограничения. Так, в Дании возобновили работу торговые центры, рестораны и кафе. Правда, чтобы попасть внутрь заведений, необходим сертификат о прививке, а вот открытые террасы доступны для всех.