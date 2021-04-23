Яркое северное сияние зафиксировали на Аляске. Посмотрите на эти кадры

На Аляске зафиксировано яркое северное сияние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Аляске зафиксировано яркое северное сияние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ученые объясняют происходящее просто: заряженные частицы солнечного ветра врезаются в атмосферу. Именно они и вызывают свечение. В этой местности световые шоу природа устраивает в среднем три или четыре ночи в неделю с августа по апрель.
Силовые линии магнитного поля Земли простираются далеко в космос, отдавая ему накопленную энергию солнечного ветра.