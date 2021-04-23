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Яркое северное сияние зафиксировали на Аляске. Посмотрите на эти кадры

23 апреля 2021 16:02
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На Аляске зафиксировано яркое северное сияние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркое северное сияние зафиксировали на Аляске. Посмотрите на эти кадры-1

Ученые объясняют происходящее просто: заряженные частицы солнечного ветра врезаются в атмосферу. Именно они и вызывают свечение. В этой местности световые шоу природа устраивает в среднем три или четыре ночи в неделю с августа по апрель.

Яркое северное сияние зафиксировали на Аляске. Посмотрите на эти кадры-4

Силовые линии магнитного поля Земли простираются далеко в космос, отдавая ему накопленную энергию солнечного ветра.

# Природные явления # Фотофакт

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