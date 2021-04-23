Ракета-носитель компании SpaceX стартовала к МКС. На борту четыре астронавта

Новости США. Ракета-носитель компании SpaceX с кораблем Crew Dragon стартовала к Международной космической станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал. На борту четыре астронавта. Впервые корабль везет на орбиту представителей сразу трех мировых космических агентств, а также впервые к МКС будут пристыкованы сразу два корабля Dragon. Первый стартовал в ноябре 2020 года.