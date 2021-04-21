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В Вашингтоне и Нью-Йорке тем, кто привился от коронавируса, раздавали марихуану

21 апреля 2021 14:45
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Новости США. Наркотики за прививку. В Вашингтоне и Нью-Йорке провели сомнительную акцию – вакцинированным от COVID-19 бесплатно раздавали марихуану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вашингтоне и Нью-Йорке тем, кто привился от коронавируса, раздавали марихуану-1

Инициатором акции, приуроченной к неформальному Дню конопли, стала неправительственная организация, которая выступает за легализацию этого наркотика по всей стране. По словам организатора, это способ подтолкнуть людей к вакцинации, если они не решаются.

В Вашингтоне и Нью-Йорке тем, кто привился от коронавируса, раздавали марихуану-4

Условия просты: человек приносит сертификат о том, что сделал прививку, а ему за это выдают самокрутку. Желающих воспользоваться таким «щедрым» предложением было хоть отбавляй, пришли более 4 000 жителей. Правда, нашлись и те, кто осудил происходящее. По их мнению, марихуану нельзя использовать в качестве пропаганды, поскольку многие применяют ее в медицинских целях.

# Коронавирус # Фотофакт

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