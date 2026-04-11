Кошкович: заявление Трампа о Венгрии является сигналом Зеленскому

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о Венгрии, которое можно рассматривать в качестве сигнала Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, пишет РИА Новости.



Американский лидер пообещал экономическую поддержку Венгрии, если страну и дальше будет возглавлять действующий премьер-министр Виктор Орбан. Подразумевается, как указывает Кошкович, что у Брюсселя теперь не будет возможности мстить венграм в случае их неподчинения. И «Зеленскому придется отозвать своих головорезов, если он не хочет рискнуть всем», – добавил он.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

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