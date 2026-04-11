США согласились разблокировать замороженные активы Ирана перед переговорами в Пакистане

Соединенные Штаты разблокируют замороженные активы Ирана перед стартом переговоров в Пакистане. Напомним, это являлось одним из двух ранее согласованных условий, на которых Тегеран был готов приступить к диалогу со Штатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вторым требованием было прекращение огня в Ливане. По данному пункту ясности пока нет. Израиль едва ли остановит удары по силам «Хезболлы» в Ливане, поскольку те продолжают запускать беспилотники и ракеты по северным территориям еврейского государства. Вашингтон и Бейрут уже обратились к Тель-Авиву с просьбой прекратить эскалацию. Однако премьер Нетаньяху пока не дал своего согласия.

Жесткими остаются позиции сторон и по другим вопросам. Иран стремится сохранить контроль над Ормузским проливом и продолжить свою ядерную программу. Для Америки это абсолютно неприемлемо. Напомним, закрытые переговоры между иранской и американской делегациями в Исламабаде могут начаться сегодня, 11 апреля, после 15.00 по минскому времени. Глава иранской делегации уже предупредил оппонентов. Если США попытаются использовать встречу для пустого пиара и обмана, Тегеран даст жесткий ответ или вовсе покинет переговорный процесс.