На Земле усилилась вибрация, влияющая на самочувствие людей – Daily Mail

На Земле наблюдается усиление вибраций, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

В материале британского таблоида говорится, что усиление загадочных «гудящих» вибраций Земли происходит в течение недели. Некоторые люди жалуются в связи с этим на нарушение сна, ухудшение зрения и появление звона в ушах.

В данном случае подразумевается явление, известное как резонанс Шумана – устойчивый электромагнитный ритм, генерирующий молнии, отражающиеся между поверхностью планеты и ионосферой. Как объясняют ученые, воздействие на вибрации планеты могут оказывать магнитные бури и вспышки на Солнце.

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