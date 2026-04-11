Прямой эфир

На Земле усилилась вибрация, влияющая на самочувствие людей – Daily Mail

11 апреля 2026 10:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На Земле усилилась вибрация, влияющая на самочувствие людей – Daily Mail-0

На Земле наблюдается усиление вибраций, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

В материале британского таблоида говорится, что усиление загадочных «гудящих» вибраций Земли происходит в течение недели. Некоторые люди жалуются в связи с этим на нарушение сна, ухудшение зрения и появление звона в ушах.

В данном случае подразумевается явление, известное как резонанс Шумана – устойчивый электромагнитный ритм, генерирующий молнии, отражающиеся между поверхностью планеты и ионосферой. Как объясняют ученые, воздействие на вибрации планеты могут оказывать магнитные бури и вспышки на Солнце.

Фото: Pinterest

# Космос

Другие новости рубрики

Все новости
Полицейский автобус, сопровождавший кортеж премьера Армении, попал в ДТП
11 апреля 2026 10:45

Полицейский автобус, сопровождавший кортеж премьера Армении, попал в ДТП

США согласились разблокировать замороженные активы Ирана перед переговорами в Пакистане
11 апреля 2026 10:41

США согласились разблокировать замороженные активы Ирана перед переговорами в Пакистане

Врата храма Гроба Господня открыли для верующих в Иерусалиме
11 апреля 2026 10:33

Врата храма Гроба Господня открыли для верующих в Иерусалиме