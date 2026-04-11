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Полицейский автобус, сопровождавший кортеж премьера Армении, попал в ДТП

11 апреля 2026 10:45
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Полицейский автобус, сопровождавший кортеж премьера Армении Николы Пашиняна, попал в ДТП – один человек погиб, еще 12 получили травмы. Автобус столкнулся с легковушкой. В результате лобового удара водитель автомобиля скончался на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейский автобус, сопровождавший кортеж премьера Армении, попал в ДТП-2

Сам премьер-министр, который в тот момент находился в другом транспортном средстве, не пострадал. По факту происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Известно, что автобус следовал из Еревана на север страны для обеспечения общественного порядка во время внутрипартийной кампании премьера. 

# ДТП

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