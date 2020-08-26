Константин Малофеев о «цветных революциях»: если лидер не сбежит и его не предаст окружение, революции нигде не произойдут

Новости Беларуси. Ситуация в Беларуси – одна из самых резонансных тем в мире. Участники многочисленных общественно-политических ток-шоу все чаще склоняются к мнению, что действия руководства страны и лично позиция Президента не позволят довести страну до революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, почему «белорусский майдан» теперь обречен, рассуждает российский управленец и предприниматель Константин Малофеев.
Константин Малофеев, председатель общества «Двуглавый орел»:
Под нами, если мы понимаем, интересы России в данном случае, то, безусловно, для нас Александр Григорьевич Лукашенко, какой он ни есть...
Какой ни есть, а он родня.
Константин Малофеев:
Какой ни есть, а он родня. Вспомним, сколько раз мы с вами обсуждали, какой такой-сякой Янукович. Ну сколько можно? То он туда бегает, в Евросоюз, то он к нам прибегает, то он здесь деньги просит, то там. Но когда случился кровавый майдан, когда в Украине миллионы людей стали беженцами и десятки тысяч погибли, это случилось из-за того, что такой-сякой Янукович сбежал, испугавшись. Лукашенко не сбежал.
И вообще, никакая революция, чтобы за этим ни стояло – народное недовольство или Бернар-Анри Леви, с которым фотографировалась Тихановская, «известная устроитель цветных революций»… Чтобы там ни было, если лидер не сбежит и если его не предаст окружение, которое имеет полномочия и власть, никакой революции нигде не произойдет.
Читайте также:
«В чём заключается сценарий оппозиции?» Мнение председателя комитета Госдумы России
«Боюсь, закончится тем, что придётся выбирать новую страну». Как Беларуси не допустить украинского сценария – мнение
Андрей Лазуткин: они будут, возможно, сохранять статус Тихановской, держать её на Западе и при случае использовать повторно