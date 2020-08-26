Константин Малофеев о «цветных революциях»: если лидер не сбежит и его не предаст окружение, революции нигде не произойдут

Новости Беларуси. Ситуация в Беларуси – одна из самых резонансных тем в мире. Участники многочисленных общественно-политических ток-шоу все чаще склоняются к мнению, что действия руководства страны и лично позиция Президента не позволят довести страну до революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Малофеев, председатель общества «Двуглавый орел»:

Под нами, если мы понимаем, интересы России в данном случае, то, безусловно, для нас Александр Григорьевич Лукашенко, какой он ни есть...

Какой ни есть, а он родня.

Константин Малофеев:

Какой ни есть, а он родня. Вспомним, сколько раз мы с вами обсуждали, какой такой-сякой Янукович. Ну сколько можно? То он туда бегает, в Евросоюз, то он к нам прибегает, то он здесь деньги просит, то там. Но когда случился кровавый майдан, когда в Украине миллионы людей стали беженцами и десятки тысяч погибли, это случилось из-за того, что такой-сякой Янукович сбежал, испугавшись. Лукашенко не сбежал.