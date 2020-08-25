«Боюсь, закончится тем, что придётся выбирать новую страну». Как Беларуси не допустить украинского сценария – мнение

Новости Беларуси. За происходящим в Беларуси пристально наблюдают в Украине. Там уверены: украинский сценарий – не самый лучший пример для подражания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спиридон Килинкаров, народный депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов:

Когда вы фактически требуете, мы требуем выбрать нового президента, в нарушение закона и Конституции, я боюсь, что это закончится тем, что придется выбирать новую страну. Вот в чем проблема. И об этом тоже надо думать.

Я не склонен полагать, что там все люди мыслящие, которые вышли, и они себе хотя бы в ближайшем будущем представляют, как будут развиваться события в Беларуси. Мы этот сценарий уже прошли. Плюс – минус будет то же самое, что произошло в Украине. Это уже произошло. Это не выдумки, это уже произошло.

Уровень безработицы – посмотрите. Где права людей соблюдаются? Право на труд, на отдых? У нас 12-часовой рабочий день вводят на уровне закона. У нас сегодня Трудовой кодекс пересматривают. Вы думаете, в чьих интересах – рабочих? Нет, конечно! Их права и свободы ущемляются. А кодекс прописывается в интересах работодателей, которых они условно называют привлекательным словом «инвесторы», а права трудящихся – на 10-м плане. Их это не волнует на самом деле: надо будет – и по 14 часов работать.

Сегодня предоставляется право без всяких оснований любого работника уволить с предприятия. Нет вообще в законе такого понятия, как профсоюзы. Это все уже полностью снивелировано, их роль сведена просто к нулю. Чтобы вы понимали: это все закончится тем же самым, ничего нового там не будет, плюс – минус.

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