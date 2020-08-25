Андрей Лазуткин: они будут, возможно, сохранять статус Тихановской, держать её на Западе и при случае использовать повторно

Григорий Азаренок, СТВ: Высказывания о нашем народе сыплются как из рога изобилия. Многие из них никогда о нашей стране даже не слышали. Но вдруг это стало важнее коронавируса, рецессии, «желтых жилетов», Brexit, мигрантов и расовой войны.

Андрей Лазуткин, политолог:

Литва является таким центром американской инфраструктуры, потому что там были размещены ранее правозащитные центры, их активы, счета, делалась полиграфика, там учились студенты ЕГУ и прочее. По сути, они сейчас разделили два центра. В Варшаве работает Telegram-канал Nexta, а здесь работает Тихановская и ее американские «хозяева», назовем их так.

Они будут, возможно, сохранять статус Тихановской, держать ее на Западе и при случае будут использовать повторно. Возможно, они ожидают уже какой-то смены власти в Штатах. Мы знаем, что там идет борьба между Трампом и Байденом. И если Трамп не хочет влезть открыто, то Байден как раз настроен на то, чтобы здесь все перевернуть с ног на голову.