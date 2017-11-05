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Слезоточивый газ применили в Дюссельдорфе: с протестами на улицы вышли курды

05 ноября 2017 11:54
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Новости Германии. Демонстрация в немецком Дюссельдорфе закончилась беспорядками и массовыми задержаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С протестами на улицы вышли курды.

Несмотря на запрет, они использовали флаги и плакаты с изображением лидера «Рабочей партии Курдистана». А эта организация, как известно, внесена в списки террористических в Германии, Евросоюзе и Турции. Полиция призвала протестующих разойтись. Однако те начали забрасывать стражей порядка камнями, да и вообще всем, что попадалось под руку. В итоге правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. Пострадали несколько человек.

# Акции протеста # Фотофакт

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