«Мы хотим учиться». В Дании школьники вышли на акцию протеста

С плакатами и лозунгами «Мы хотим учиться» старшеклассники требовали вернуть их за парты.

Новости Дании. Акция протеста школьников прошла во втором по величине городе Дании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в ней приняли 1 600 подростков.

Заниматься в режиме онлайн они больше не хотят. В дистанционном обучении, введенном из-за коронавируса, демонстранты видят социальные и академические проблемы. Школьники надеются, что власти услышат их призыв и откроют школы к началу учебного года.