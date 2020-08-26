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«Мы хотим учиться». В Дании школьники вышли на акцию протеста

26 августа 2020 09:56
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Новости Дании. Акция протеста школьников прошла во втором по величине городе Дании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в ней приняли 1 600 подростков.

С плакатами и лозунгами «Мы хотим учиться» старшеклассники требовали вернуть их за парты.  

«Мы хотим учиться». В Дании школьники вышли на акцию протеста-1

«Мы хотим учиться». В Дании школьники вышли на акцию протеста-3

Заниматься в режиме онлайн они больше не хотят. В дистанционном обучении, введенном из-за коронавируса, демонстранты видят социальные и академические проблемы. Школьники надеются, что власти услышат их призыв и откроют школы к началу учебного года.

«Мы хотим учиться». В Дании школьники вышли на акцию протеста-6

Тем временем число заболевших в Королевстве продолжает расти.

# Акции протеста # Фотофакт

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