«В чём заключается сценарий оппозиции?» Мнение председателя комитета Госдумы России

О том, почему необходимо действовать в рамках Конституции и решать вопросы в правовом поле, а не выходить на улицы с протестами, рассуждает председатель комитета Госдумы России.

Новости Беларуси. Последнее время все чаще ситуацию в Беларуси сравнивают со сценариями оранжевых революций, последствия которых прекрасно известны во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Калашников, председатель комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной думы России:

Вот эти сценарии, как Ющенко, например, выиграл якобы у Януковича, вы может быть помните. Янукович выиграл, вывели людей, переиначили и поставили Ющенко. Этот сценарий иногда проходил, проскакивал и до этого – в Киргизии, Грузии.

Они надеялись и в этот раз возбудить так ситуацию, плюс еще поссорить с Россией, союзником, который всегда поддерживал Лукашенко. И вроде как он оказался бы в изоляции. И вот вроде бы в этом разобранном состоянии вывести людей на улицы и заставить его уйти. Вот в чем заключается сценарий той самой оппозиции, которая ничего другого сделать в легальном политическом поле не может.

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