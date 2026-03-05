Конфликт затягивается! США и Израиль не могут сформулировать цели операции против Ирана
К ситуации на Ближнем Востоке. Разрушительный конфликт в регионе не только обостряется, но и, судя по всему, может затянуться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Американо-израильская операция против Ирана способна продлиться минимум до сентября. Об этом сообщает одно из крупнейших изданий США.
США будут проводить операцию против Ирана минимум 100 дней
Не меньше тревоги вызывает и другое обстоятельство – ни Вашингтон, ни Тель-Авив до сих пор не сформулировали четкие конечные цели операции. А значит, понять, когда она может считаться завершенной, пока невозможно. Тем не менее Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана будут продолжены, и, по его мнению, американо-израильская коалиция занимает «сильные позиции» в этой войне.
Дональд Трамп, президент США:
Мы очень хорошо справляемся на фронте, мягко говоря. По 10-балльной шкале я бы оценил это на 15, и мы будем продолжать хорошо справляться. У нас самая мощная армия в мире. И я думаю, у нас есть огромная поддержка. И я думаю, что могу сказать, и вы это видите так же хорошо, как и я, вы видите колоссальный успех, которого мы достигли – их ракеты и пусковые установки быстро уничтожаются.
Это заявление прозвучало после того, как Сенат США отклонил резолюцию, которая могла ограничить возможность Белого дома продолжать военную кампанию против Ирана. Документ требовал обязательного одобрения Конгрессом любых боевых действий. Однако 53 сенатора проголосовали против, 47 поддержали инициативу.
Фактически американские законодатели дали зеленый свет дальнейшей эскалации конфликта, который уже стремительно распространяется по всему Ближнему Востоку. При этом Вашингтон, похоже, не останавливает даже цена этой войны. По последним данным, жертвами бомбардировок США и Израиля стали более 1200 иранцев. Среди погибших – женщины и дети.