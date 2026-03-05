Конфликт затягивается! США и Израиль не могут сформулировать цели операции против Ирана

К ситуации на Ближнем Востоке. Разрушительный конфликт в регионе не только обостряется, но и, судя по всему, может затянуться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Американо-израильская операция против Ирана способна продлиться минимум до сентября. Об этом сообщает одно из крупнейших изданий США.

США будут проводить операцию против Ирана минимум 100 дней Не меньше тревоги вызывает и другое обстоятельство – ни Вашингтон, ни Тель-Авив до сих пор не сформулировали четкие конечные цели операции. А значит, понять, когда она может считаться завершенной, пока невозможно. Тем не менее Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана будут продолжены, и, по его мнению, американо-израильская коалиция занимает «сильные позиции» в этой войне.

Дональд Трамп, президент США:

Мы очень хорошо справляемся на фронте, мягко говоря. По 10-балльной шкале я бы оценил это на 15, и мы будем продолжать хорошо справляться. У нас самая мощная армия в мире. И я думаю, у нас есть огромная поддержка. И я думаю, что могу сказать, и вы это видите так же хорошо, как и я, вы видите колоссальный успех, которого мы достигли – их ракеты и пусковые установки быстро уничтожаются.